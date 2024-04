Espulso dall’Italia, ma sorpreso a Reggio mentre vende droga

Era stato espulso dall’Italia, ma è stato sorpreso a vendere droga in zona stazione. Sono scattate le manette per un 32enne gambiano pizzicato giovedì dagli agenti delle Volanti mentre cedeva una dose ad un 60enne italiano in via Eritrea.

Una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish e 0,6 grammi di marijuana. A quel punto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima: difeso dall’avvocato Carlo Padula, ha detto che contro l’ordine di espulsione aveva presentato un ricorso che era stato accolto a Roma. Il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo: è stato chiesto un termine a difesa e la direttissima proseguirà nei prossimi giorni.