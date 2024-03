"Essenziali le interdittive alle imprese sospette"

Per contrastare la mafia è necessario colpire le organizzazioni malavitose sulle loro ricchezze economiche. E in questa operazione le interdittive alle imprese sospette diventano elemento fondamentale. Lo ha ribadito l’altra sera l’ex magistrato antimafia ed ex presidente del Senato, Pietro Grasso, nell’intervento al centro culturale di Brescello, nel corso della presentazione del libro "Quel che resta di Reggio Emilia. Storie di reggiani e malfattori" di Gianfranco Riccò, a cui ha preso parte anche Rosy Bindi (nella foto con Grasso), come esponente della Commissione parlamentare antimafia. In un centro culturale "blindato" dalla forte presenza di forze dell’ordine, con tanto di unità cinofila della polizia per la sicurezza degli ospiti in sala, l’ex magistrato Grasso ha lodato il lavoro intrapreso negli anni "caldi" dell’inchiesta che ha portato al processo Aemilia, e non solo, grazie all’attività di prefetti come Demiro, Ruperto e Rolli. "Tre prefetti, alcuni dei quali ho avuto il piacere di conoscere personalmente, che hanno favorito il lavoro della magistratura. Senza il supporto degli organi territoriali – ha ribadito l’ex presidente del Senato – non si arriva a sconfiggere un fenomeno complesso come quello delle mafie. Non è solo problema di repressione giudiziaria, ma ci vuole anche l’appoggio degli organi dello Stato, del ministero dell’Interno e delle Prefetture. Con Antonella Demiro, dal 2010, iniziano a Reggio Emilia le interdittive antimafia. Inizia il blocco degli appalti, il divieto di fare contratti con la pubblica amministrazione". Rosy Bindi ha invece rimarcato il "contrasto" emerso dalle istituzioni locali alla proposta dei controlli preventivi degli appalti privati, "anche quando si ragionava sull’affidamento di lavori a L’Aquila colpita dal sisma".

