Essere disabili e diventare adulti: un percorso dedicato ai caregiver

Un percorso pensato per gruppi di genitori di ragazze e ragazzi con disabilità guidato da due psicologi: si chiama “So-Stare” e sarà presentato oggi, ore 18, al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44c). Una serata per ricevere informazioni e conoscere i i professionisti che condurranno i diversi momenti di incontro: Chiara Casoli, psicologa clinica e Giancarlo D’Antonio, psicologo, borsista di ricerca, specializzando in psicoterapia sistemico-integrata e Patrizia Vescogni, psicologa specializzanda in psicoterapia cognitiva.

Sosta-Re, cofinanziato tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità ripartito dalla Regione Emilia-Romagna e patrocinato dall’Ausl di Reggio, è un percorso progettato per riflettere e confrontarsi su cosa comporta diventare e far diventare “adulti”, per conoscere meglio sé stessi e ciò che si vuole o si può fare nella vita. "Sono già due anni che organizziamo questi percorsi - spiega Innocenza Grillone, presidente della Fondazione Durante e Dopo di Noi, organizzatrice del progetto - siamo convinti che è estremamente importante affiancare sin dall’inizio della maggior età i caregiver di ragazzi e ragazze con disabilità, nell’uscita anche parziale dal “quotidiano protetto” e nel gestire le difficoltà e delusioni che i ragazzi dovranno affrontare, come accade a ognuno di noi".

Ogni gruppo sarà composto da 5 a 8 persone con bisogni, caratteristiche, storie e disponibilità omogenee. Sono previsti 8 incontri, con cadenza quindicinale, della durata di due ore ciascuno nei primi sei mesi del 2024. Il luogo in cui si terranno gli incontri sarà Casa Domani in piazza Lino Grossi 19 a Reggio. Al termine della serata orientativa sarà possibile iscriversi ai colloqui individuali gratuiti che si svolgeranno nelle il 30 novembre e serviranno per concordare la composizione dei gruppi.

È necessaria la prenotazione: tel. 333 6957831 – 0522 926329, email: info@durantedopodinoi.re.it