Estate di lavoro per cento volontari. Salvaterra sarà una capitale rock

Molti sono gli eventi in programma durante l’estate per animare Salvaterra. L’assemblea dei soci della cooperativa sportiva e ricreativa ha ufficializzato le iniziative estive che si terranno al parco del Liofante di Salvaterra che è diventato un punto di riferimento per tutti gli abitanti e non solo.

Ogni manifestazione attira migliaia di persone grazie all’animazione di un gruppo di oltre cento volontari (nella foto). "Iniziative che costituiscono una bella occasione di socialità e di valorizzazione del paese che si è sempre contraddistinto in una forte partecipazione", dicono i promotori. Si parte con Salvaterra Rock-Summer Edition il 7, 8 e 9 giugno, una festa sempre molto partecipata da giovani e non solo. Dal 18 al 22 luglio si terrà anche la tradizionale fiera di Salvaterra e il 31 agosto e 1° settembre è prevista pure la festa del Parco. Le attività continueranno pure in autunno: a novembre torna l’ormai consolidato ‘November Pork’. Durante le feste saranno attivi ristorante (sia in area interna e climatizzata sia negli spazi esterni del parco), birreria, spettacoli musicali gratuiti con dj e band di successo e altre attrazioni. Il parco del Liofante ospiterà inoltre un importante torneo di calcio a 5 nel mese di giugno organizzato da Aics Calcio Reggio Emilia, la festa dell’Ema di Casalgrande a fine giugno e tanto altro. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del parco del Liofante. "Dato l’incremento costante di iniziative e di visitatori nel nostro parco – sottolinea il presidente Corrado Zanti – riteniamo sia doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in vari modi, ci aiutano a portare avanti le nostre attività e i nostri progetti. I fondi raccolti saranno destinati, come negli anni precedenti, alla manutenzione e al miglioramento delle strutture del parco, ad iniziative di solidarietà e reinvestiti per la realizzazione di future feste". Matteo Barca