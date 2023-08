"Estate dura, fino a Natale ci sarà da soffrire"

Le sicurezze del settore ristorazione continuano a viaggiare su equilibri deboli, minacciati sempre da un elemento diverso che arriva a incidere di più sugli altri. L’aumento dei costi delle materie prime è solo l’ultimo della lista (e non è neanche una novità in classifica), seguito dalle bollette e, non meno influente, il meteo.

"Nel 2022 l’aumento dei costi, in generale, è stato del 15-20% – riferisce Federico Riccò, portavoce dell’associazione Ristoratori Reggiani e titolare di Bottega 39 –. Sul 2023 ci aspettiamo un altro 10% in più, e si sta già ventilando per settembre la possibilità di nuovi rialzi sui listini". In questo panorama "è ovvio che le attività abbiano aumentato i prezzi, ma non in modo equo rispetto a quanto sono saliti i costi delle materie prime che le stesse attività devono sostenere".

Mantenere questa non-proporzione però "vuol dire ridurre la marginalità totale anche del 3-4%". "Se ci mettiamo anche la mazzata ricevuta dal caro bollette il quadro certo non migliora – prosegue –. Al tempo stesso però non possiamo recuperare tutto tramite i prezzi del menu, perché significherebbe perdere clientela". Così si chiude, amaramente, il cerchio. "Fino a Natale ci sarà da soffrire parecchio, e quest’ultima estate è stata durissima – considera Riccò –. A partire già da maggio, con pioggia costante praticamente per tutto il mese. Poi passiamo a giugno, che è un periodo dove durante la settimana c’è molto meno giro, e il maltempo ha compromesso tutti i weekend. A luglio c’erano 40 gradi".

Dulcis in fundo, si fa per dire, la ormai poca propensione alla spesa dei cittadini che certo non sono immuni al caro prezzi generalizzato. "Oggi si sceglie con più attenzione quando e dove andare, e soprattutto quanto spendere – conclude –. In sincerità non vedo segnali molto positivi, almeno non fino alla fine di quest’anno".

