Estate piena di musica e feste nei quartieri

I quartieri della città sono pronti ad animarsi con un ricco cartellone di iniziative - che si inseriscono nel programma di Restate 2023 - da sabato fino a ottobre. Protagonisti sono i tre cartelloni estivi di Villa Levi, Palazzo Vecchio al Mauriziano e il parco "Le Ginestre", sede temporanea delle attività solitamente svolte nel parco della Reggia di Rivalta (ora in restauro).

"Si tratta di un cartellone che ormai sta divenendo una tradizione dell’estate reggiana e che propone un’offerta variegata che accontenta tutti i gusti, con appuntamenti culturali, artistici e legati al benessere – ha detto l’assessore a Partecipazione e quartieri Lanfranco De Franco –. Un cartellone che nasce in collaborazione con le associazioni e dalla volontà di rimettere a disposizione luoghi che erano spazi non più vissuti delle città, ma che oggi, grazie ai progetti di riuso dei laboratori di cittadinanza, sono in grado di ospitare tantissime attività e persone. A Rivalta, solo per quest’anno, ci spostiamo al parco Ginestre in attesa del completamento del cantiere che riporterà allo splendore la Reggia".

Alla presentazione della rassegna sono intervenuti inoltre Luca Reggiani di Villa Levi ets, Ilaria Carmeli per Il Mauriziano apse, Roberto Fantuzzi di Insieme per Rivalta.

"Estate al Mauriziano" è cartellone all’insegna del teatro, delle arti e dell’intrattenimento per grandi e bambini. Si parte il 27 maggio con il concerto del pianista Emiliano Toso (alle 20). Nel cartellone non mancheranno le Domeniche asinabili (28 maggio e 4 giugno) e l’11 giugno una grande giornata di festa del Mauriziano con L’Orlando Giocando in Asineria. Dall’8 giugno al 28 settembre appuntamento fisso con i "Giovedì al Mau" (sospesi solo nel mese di agosto) con concerti e spettacoli teatrali a cura del Teatro del Cigno. Dopo il successo dello scorso anno, tornano gli appuntamenti estivi al parco di Villa Levi. Si parte domani con la serata GU – Giovedì universitario per poi proseguire con tre sere dedicate alla musica elettronica e ai Dj set. Segue, dall’1 al 4 giugno, la "Sagra di Coviolo in festa" con cene e spettacoli che animeranno le prime serate nel parco. Ci sarà inoltre la possibilità di fare visite guidate all’interno di Villa Levi.

"Estate al parco Le Ginestre" sarà un cartellone invece all’insegna del benessere, delle camminate e dell’incontro con la natura, ma senza dimenticare feste ed eventi. L’intero programma e tutte le informazioni sono consultabili su www.eventi.comune.re.it

Stella Bonfrisco