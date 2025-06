Estate Popolare riparte con Caravana. Equilibrismo e acrobazie in via Adua

L’Estate Popolare a Reggio prende il via oggi con Caravana, il nuovo progetto di circo all’aperto.

L’evento inizierà alle 17 con un laboratorio creativo di Officina Clandestina nel parco della biblioteca di Santa Croce, in via Adua, per poi proseguire alle 19,30 con lo spettacolo "Gas" della Compagnia del Buco tra acrobazie, equilibrismo, manipolazione di oggetti.

Alle 21,30 andrà in scena il teatro viaggiante del Dondoloscopio con "BusterBagatelle", una sonorizzazione dal vivo del cortometraggio muto "One Week" del 1920, mentre alle 21 in largo Masini ViaRomaViva organizza la selezione di Miss Italia, con elezione di Miss Reggio e Miss Rocchetta, titoli validi per le finali regionali.

Stamattina alle 11 alla biblioteca Panizzi la presentazione del libro "Zavattini A-Z" di Guido Conti.