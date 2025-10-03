"Estate ricca di successi. La città è sempre più viva"

"Il rapporto con l’associazione commercianti è costante e proficuo: insieme lavoriamo non solo all’organizzazione di eventi per promuovere il territorio, ma anche al presidio e alla valorizzazione del nostro meraviglioso centro storico". Ad assicurarlo è Silvia Venturi, assessore scandianese al turismo e commercio.

Assessore, nelle scorse settimane è terminata la stagione estiva. Come amministrazione siete soddisfatti per le presenze di visitatori degli ultimi mesi?

"Siamo davvero molto soddisfatti delle presenze che hanno caratterizzato la stagione estiva a Scandiano. Eventi come Festivalove, che quest’anno ha superato ogni aspettativa, e il Festival Unknwn hanno portato in città decine di migliaia di persone confermando la forza attrattiva delle nostre iniziative. Anche settembre ha regalato grandi emozioni: la Rocca è diventata un palcoscenico straordinario per appuntamenti di grande successo come Calici e Boccali, Vino e Vinili e Hbt Daytime. Pure Skandiano, evento novità, ha saputo distinguersi: nato con l’idea di rivolgersi a un pubblico più di nicchia, è riuscito invece a richiamarne uno più ampio e interessante. Questa vivacità non ha solo arricchito l’offerta culturale e aggregativa della città, ma ha avuto anche ricadute positive sul territorio".

E’ positivo il bilancio degli eventi estivi?

"Non può che dirsi positivo e il merito va soprattutto ai circoli delle nostre frazioni, veri protagonisti della stagione. Sono loro ad aver saputo animare i mesi estivi con feste, iniziative e appuntamenti capaci di richiamare l’intera comunità. Dal Mucchio con il torneo Gigio Torelli, dal grande successo di Cacciolanoia alle tombolate del Bisamar, passando per le feste di Arceto, fino a Bosco, Fellegara, San Ruffino, Pratissolo e al Morgone".

E’ contenta della collaborazione tra Comune e commercianti?

"Non potrei essere più soddisfatta della collaborazione con i nostri commercianti. Un grande esempio è il riconoscimento degli hub urbani di Scandiano e Arceto da parte della Regione. Tutto il nostro lavoro nasce dal dialogo e da un grande obiettivo condiviso: rendere Scandiano più attrattiva e viva".

In autunno saranno promosse altre manifestazioni?

"L’autunno a Scandiano si annuncia come sempre ricco di iniziative pensate per valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità. Il primo appuntamento è la Spergolonga domenica. A novembre la fiera di Santa Caterina. Riprendono le consuete iniziative, come il mercato dell’antiquariato ogni ultimo sabato del mese e il calendario del nostro Ente Fiera che ripartirà questo weekend con la fiera dell’elettronica".

Matteo Barca