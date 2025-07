Estati opprimenti. Parola all’esperto: "È la nuova normalità"

"Non è affatto una semplice impressione: il caldo è aumentato anche a Reggio Emilia, così come in tutto il bacino padano". È netto Luca Lombroso, meteorologo Ampro e volto dell’Osservatorio Geofisico Unimore, nel leggere i dati climatici degli ultimi anni. Stando all’esperto infatti, "un recente studio pubblicato sull’International Journal of Climatology mostra un incremento delle temperature estive, dei ’giorni caldi’ sopra i 30 gradi e delle cosiddette ’notti tropicali’, con minime superiori ai 20. Questo trend vale anche per Reggio, che risente degli stessi effetti del riscaldamento globale e dell’isola di calore urbana".

Il cambiamento si manifesta con ondate di calore sempre più frequenti e difficili da inquadrare: "Sono fenomeni subdoli, spesso senza inizio e fine ben individuabili. Ora, per esempio, è in corso un evento climatico estremo: malgrado nessun picco record, la durata del caldo ha reso il giugno 2025 il secondo più caldo di sempre, a un passo da giugno 2003. Quell’anno, in Europa, l’eccesso di mortalità fu di 70.000 vittime, 15.000 in Italia. Peggio di alluvioni e terremoti!".

Ma non è finita qui. Anche i mesi e gli orari del caldo stanno cambiando: "Le estati sono oggi molto più lunghe e afose – continua Lombroso –. I picchi si registravano tra fine luglio e inizio agosto, ora anche maggio, giugno e settembre mostrano caldo pienamente estivo. Il 9 aprile 2011 si toccarono per la prima volta i 30°C in aprile; il 9 ottobre 2023 a Reggio abbiamo rilevato 31,6°C. Le massime si raggiungono in genere tra le 16 e le 18, ma anche la sera può essere critica, specie in città e aree cementificate".

Insomma, per chi lavora o fa attività fisica all’aperto, il rischio è concreto: " il caldo diventa pericoloso già oltre i 32 °C, ma il rischio aumenta se si aggiungono l’umidità, l’irraggiamento solare diretto e l’attività fisica intensa. Sottolineo però che è improprio parlare di temperatura percipita, poiché la percezione infatti è personale. In generale sopra i 35-36 °C, si entra, nella zona di rischio indipendentemente da altri fattori". E il futuro non è rassicurante: "Le estati torride diventeranno sempre più frequenti, lunghe e intense. Se non riduciamo drasticamente le emissioni di gas serra, quelle “normali” degli anni ’80 e ’90 diventeranno un ricordo".

Infine, l’esperto dice la sua sulla nuove misure contro il caldo a lavoro: "Più che strumenti o obblighi servono consapevolezza e buon senso. La vera prevenzione sta nel saper leggere il corpo e organizzare il lavoro in modo responsabile".

La conclusione è netta: "Le estati caldissime sono la nuova normalità. Dobbiamo adattarci e agire, sia localmente che globalmente. Serve una transizione energetica vera, senza se e senza ma. Meno cannoni, più pannelli solari".

e.b.