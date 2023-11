"Esternalizzare lo Iat? Dateci spiegazioni"

I consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, chiedono chiarimenti sulla decisione del Comune di Reggio di avviare una gara per la gestione esterna dello Iat (l’ufficio di accoglienza turistica), che oggi vede impegnati dipendenti dell’ente. Un chiarimento necessario dopo che l’assessore Annalisa Rabitti, a fine ottobre, ha annunciato una "gara di esternalizzazione dello Iat a un tour operator". De Lucia e Aguzzoli segnalano come questa scelta non sia stata formalmente comunicata alla commissione consiliare e neppure ai cittadini: "La decisione di esternalizzare il servizio di informazione e accoglienza turistica è principalmente dettata da motivi economici? O si tratta di una scelta politica, un modo per permettere allo Iat la vendita diretta di servizi e pacchetti, grazie a un soggetto privato?". Gli esponenti di Coalizione civica chiedono inoltre che venga fissata una seduta dell’apposita commissione consiliare per discutere dell’argomento, con la decisione destinata a passare al voto del consiglio comunale. "A meno che la decisione non sia già definitiva. Nel qual caso, è doveroso che i dettagli e i tempi vengano esplicitati", aggiungo i due consiglieri comunali. Che concludono: "Rimangono altri due quesiti da chiarire. Dove verranno ricollocati i dipendenti comunali che ora operano nello Iat? Quali sono le questioni tecniche che impediscono all’attuale amministrazione dello Iat di svolgere attività di promozione turistica?".