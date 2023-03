Esternalizzazioni a scuola Curioni prova a rassicurare "Stiamo cercando soluzioni"

di Nicola Bonafini

"Non c’è nessuna volontà di privatizzare o esternalizzare i servizi legati alla scuola 0-6 anni a Reggio Emilia".

Al terzo giorno, anche la politica prende posizione sulla vicenda, esplosa nelle ultime 48 ore, relativa al superamento del tetto di spesa per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico. Con il conseguente rischio – l’allarme è stato sollevato dai sindacati – di un taglio drastico dei servizi, in particolare quelli legati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. A fornire la quanto mai necessaria visione politica dell’amministrazione comunale, è l’assessore all’Educazione e Sport, Raffaella Curioni. "Credo sia assolutamente necessario rassicurare le famiglie reggiane e tutto il personale che lavora all’interno della ‘scuola 0-6 anni’, che rappresentano il vero motore della quotidianità all’interno degli istituti, forse il bene più prezioso che abbiamo, assieme ai bimbi e al personale docente, che il Comune è pienamente al lavoro per cercare la soluzione migliore per superare il problema che c’è. Con una ‘vision’ molto chiara: non smobilitiamo. Non c’è questa intenzione e l’abbiamo ampiamente dimostrato in tutti questi anni, anche quelli estremamente difficili del Covid, dove, come amministrazione, abbiamo continuato ad investire nei servizi educativi primari e negli asili nido".

Parole che sembrano non dare adito a dubbi sul fatto che il dossier legato al rientro dallo sforamento dei parametri di spesa sia ben presente sul tavolo dell’assessore e dei tecnici: "Siamo perfettamente consapevoli dell’esistenza dei vincoli di finanza pubblica – spiega la Curioni –. E’ un qualcosa con cui le amministrazioni comunali devono confrontarsi dal 2010, e che hanno saputo gestire in tutti questi anni, non ultimi gli ultimi due, quando, grazie anche all’intervento dell’Anci, sono arrivate deroghe significative. Oggi queste deroghe sembrano essere cadute, ma questa non è una buona ragione per lasciare alcunché di intentato e di intraprendere un dialogo che porti al riconoscimento dell’importanza di una scuola primaria pubblica, all’avanguardia, qualitativamente di primo piano, come il modello che Reggio Emilia ha saputo creare in tutto questo tempo".

Anche Curioni ribadisce la necessità di interagire con un Governo, che, al di là del colore politico, non pare avere in animo l’idea di puntare forte su una scuola primaria a ‘trazione’ pubblica: "Diciamo che i primi passi compiuti non vanno nella direzione di un investimento sul pubblico, per quanto riguarda la scuola 0-6 anni. Ma, al contrario, l’input è quello di un disinvestimento che, come l’esperienza ci insegna, potrebbe essere progressivo – conclude l’assessore Curioni -. Tuttavia, questo non ci farà desistere dal cercare un dialogo, per far capire l’importanza di un modello educativo come quello che Reggio Emilia ha implementato da anni. La speranza è di poterlo fare non da soli, ma con i sindacati, le cui preoccupazioni sono legittime, con l’Anci e con la Regione. Ripeto, nessuna decisione è stata assunta, e ci aspettano mesi di lavoro indefesso per trovare la miglior soluzione possibile".