"Esto il burattino" a Cavriago

Domani alle 20.45, al Novecento di Cavriago, sarà in scena lo spettacolo teatrale ‘Esto il burattino’, che rientra nella rassegna ‘Da Ventotene all’Europa’, ideata e prodotta dalla Fondazione Famiglia Sarzi insieme all’associazione Carmen Zanti di Cavriago. ‘ESTO il Burattino’ (appellativo ironico di Ernesto Rossi) vedrà sul palco Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, insieme ai burattinai Sabina Ressia e Vittorio Pioli, con Ovidio Bigi al pianoforte. Aprirà la serata il coro dell’istituto comprensivo Don Dossetti di Cavriago, diretto da Ilaria Cavalca. Nell’arco delle celebrazioni per la Festa dell’Europa, che ricorda la capitolazione nazista nella Seconda guerra mondiale, lo spettacolo di domani è dedicato all’utopia di Ventotene, poi concretizzatasi nel manifesto, di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con Eugenio Colorni. Ventotene è un’isola del mar Tirreno. Il visionario manifesto, fondamento ideale dell’Europa Unita, non sarebbe mai uscito da Ventotene se non grazie al coraggio di Ada Rossi e Ursula Hirschmann. Ernesto Rossi (Esto) è stato un grande appassionato di burattini, al punto che poi le sue lettere dal confino di Ventotene erano firmate "ESTO il burattino", con uno schizzo a forma di burattino. Ingresso libero.

Lara Maria Ferrari