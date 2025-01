Estorce denaro durante l’affidamento in prova: stavolta va in carcere

Dal maggio dello scorso anno era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con una ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Napoli per un cumulo di condanne, con fine pena previsto al 10 novembre 2028, per reati contro il patrimonio commessi in Campania. L’uomo, di 52 anni e di origine napoletana, domiciliato a Bagnolo, ad agosto, a Marigliano di Napoli, risulta aver commesso un’estorsione aggravata con minaccia, insieme ad altre persone.

Secondo l’accusa sarebbe coinvolto nella richiesta di una somma in denaro, di oltre ventimila euro, alla vittima di un furto per vedersi restituita la vettura che gli era stata rubata. L’operazione architettata dal gruppo non risulta essere andata a buon fine e il 52enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine e poi sottoposto ai domiciliari.

Ma lo scorso gennaio, nell’ambito della definizione del procedimento, l’Ufficio di Sorveglianza del tribunale di Napoli ha verificato che il reato commesso in Campania si era consumato nel periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. E così ha sospeso i benefici di legge, disponendo l’arresto con l’accompagnamento in carcere del 52enne.

I carabinieri della caserma di Bagnolo, competenti per territorio, hanno eseguito il provvedimento, raggiungendo l’uomo per poi accompagnarlo in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per scontare il residuo di pena.