Estorsioni e stalking a Castelnovo Sotto: condannata l'ex e il complice

Sono stati riconosciuti responsabili di estorsione e stalking nel processo di primo grado, con rito abbreviato. Lei, Florica Oncila, 52 anni, condannata a 5 anni, 9 mesi e 10 giorni. Lui, Marian Maziliu, 46 anni, a 5 anni e 8 mesi. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dal tribunale di Mantova. Il pm aveva chiesto per entrambi 6 anni. Erano chiamati a rispondere di diversi episodi dal 2018, l’ultimo dei quali avvenuto a Castelnovo Sotto il 3 novembre 2022, giorno a cui seguì l’arresto. Secondo quanto emerso, l’imputata aveva avuto una relazione con la vittima, un 54enne di Viadana. Poi, insieme a un complice, avrebbe iniziato a chiedergli soldi con modalità violente. La coppia è accusata di aver minacciato l’uomo di spaccargli e bruciargli la casa, di farlo morire, e di averlo picchiato: il tutto per costringerlo a consegnare loro somme da 20 a 800 euro. Il 4 novembre scorso, dopo essere entrati in casa a Castelnovo a sua insaputa, insieme alla madre di lui, avrebbero ventilato di picchiarlo fino ad ucciderlo se non avesse dato loro mille euro per tornare in patria. L’uomo riuscì ad allertare di nascosto, tramite un amico, i carabinieri: l’imputato lasciò andare la vittima e si barricò in casa fino all’ingresso degli uomini dell’Arma. L’uomo era stato sottoposto alla custodia in carcere, la donna ai domiciliari a Castelnovo Sotto, che ha violato il 16 gennaio, quand’è stata sorpresa dai carabinieri in un parco. Si era giustificata dicendo di soffrire di attacchi di panico e di aver voluto prendere una boccata d’aria: è stata condannata dal giudice Sarah Iusto a 6 mesi, pena sospesa, in abbreviato.

Alessandra Codeluppi