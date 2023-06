Estradizione, martedì la nuova pronuncia

Martedì prossimo, 27 giugno, il magistrato di Islamabad assegnato in Pakistan al procedimento di estradizione di Shabbar Abbas emetterà il proprio parere sulla procedura e sull’eventuale istanza di rilascio su cauzione formulata dal legale del 46enne.

E’ quanto emerso nei giorni scorsi nell’udienza conclusiva del processo in patria a carico del padre di Saman, la diciottenne scomparsa nel 2021 da Novellara e ritrovata cadavere, del cui omicidio sono accusati cinque parenti imputati a Reggio Emilia.

Il parere del giudice, tuttavia, dovrà poi essere sottoposto alla valutazione collegiale del Gabinetto del primo ministro del Pakistan.

Nei giorni scorsi, durante l’ultima udienza davanti alla Corte d’Assise si è saputo di una sesta persona indagata per l’omicidio, il sequestro e la soppressione del cadavere di Saman Abbas: il cugino Irfan Amjad (detto Arfan), che era stato iscritto a settembre 2022, in seguito a dichiarazioni del fratello di Saman, in un fascicolo parallelo dalla procura di Reggio Emilia, poi archiviato il 30 marzo 2023. Irfan era il parente che aveva confermato ai carabinieri di aver acquistato materialmente il biglietto aereo per la fuga della madre di Saman, Nazia Shaheen, tuttora latitante.