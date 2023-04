Estrae il coltello: "Ammazzo te e il tuo cane"

L’atteggiamento di un giovane cane, comprensibilmente giocherellone, ha provocato una reazione alquanto illogica in un pensionato che, in un parco con il suo cane, non ha esitato a prendersela con l’altro animale, prima scaraventandolo contro un muretto per poi minacciare la proprietaria, mostrandole un coltello: "Prima o poi ammazzo te e il tuo cane", le avrebbe detto in quei concitati momenti.

La donna, comprensibilmente impaurita, ha segnalato i fatti ai carabinieri di San Polo, paese teatro dei fatti. E le indagini hanno portato alla denuncia del pensionato, di 63 anni e abitante in paese, per il reato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’episodio si è verificato lo scorso fine settimana.

La donna, di 46 anni, si è recata in un parco pubblico di San Polo per portare a passeggio il suo cane, lo stesso che, una volta liberato dal guinzaglio, ha cominciato a scorrazzare nell’area, avvicinandosi a un altro cane, che invece era tenuto al guinzaglio da un uomo. È stata questa la circostanza che ha spinto il pensionato a prendere il giovane cane per sbatterlo contro un muretto per poi avvicinarsi alla proprietaria e minacciarla, dopo aver estratto un coltello a serramanico.

La presenza degli amici della vittima, subito intervenuti, ha riportato l’uomo alla ragione. Lo stesso pensionato, forse capendo che aveva esagerato, si sarebbe poi scusato per il suo atteggiamento aggressivo. Ma la donna, rimasta scossa da quanto successo, si è comunque rivolta ai carabinieri, presentandosi in caserma per sporgere formale querela e segnalando l’episodio.

L’uomo, raggiunto e identificato dai militari dell’Arma, si è dimostrato collaborativo e ha consegnato spontaneamente il coltello che era stato usato per la minaccia al parco. I carabinieri hanno confermato i dati avuti come identità dell’indagato, il quale è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Va segnalato come le liti tra proprietari di cani non sono affatto rare: spesso derivano da un mancato rispetto delle regole previste quando ci si trova in luoghi pubblici, frequentati da altre persone con relativi animali al seguito. E non mancano "aggressioni" tra cani che ben presto sfociano in liti, anche violente, che coinvolgono i loro padroni.