Estratte due persone da uno stabile pericolante

Due persone senza documenti sono state trovate in un edificio abbandonato a Rubiera. A darne notizia è stato ieri il sindaco del Comune, Emanuele Cavallaro (Pd), che ha affidato a un post sui social la sua comunicazione sull’accaduto. "La Polizia Locale è intervenuta presso un edificio abbandonato e pericolante dove ha trovato due persone senza documenti – ha scritto Cavallaro –, che sono state portate in Questura per l’identificazione e successivi adempimenti. Il Comune ha emesso apposita ordinanza e la proprietà metterà in sicurezza l’edificio chiudendone gli accessi al più presto". Il sindaco ha aggiunto un’importante nota di metodo per la cittadinanza. "Vi chiediamo, nell’eventualità notaste fenomeni simili, di avvertire la Polizia Locale all’800227733: è importante cercare di intervenire, nel rispetto delle norme, celermente, a tutela della sicurezza di ogni persona. Per chi ha bisogno di aiuto, è attivo il PRIS, il ‘primo soccorso’ dei servizi sociali". Insomma, un accento deciso sui rispetti dell’incolumità e della legalità che ha fatto anche un’importante richiamo alla cittadinanza attiva.

Ad applaudire, sul caso specifico, l’operato della Polizia Locale di Rubiera ieri è stato Gianni Gravina, consigliere comunale di FdI. "Vorrei esprimere un sincero apprezzamento" per l’operato della Polizia Locale, "il tempestivo intervento degli operatori della ha fatto sì che nessuno si facesse del male, vista la pericolosità dello stabile abbandonato. Ci tengo a precisare come sia fondamentale il ruolo di tutti noi cittadini nel coadiuvare il lavoro della Polizia Locale, nel caso si dovessero notare fenomeni simili, chiamando il numero apposito. Come presidente della Commissione 3 dell’Unione Tresinaro Secchia – ha continuato Gravina – e come consigliere di Rubiera ringrazio il personale della ‘PL’ per il lavoro fondamentale che svolge ogni giorno".