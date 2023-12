Estratti tutti i numeri vincenti

Estratti i numeri vincenti della lotteria di Santa Lucia, organizzata a scopo benefico dall’associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico a Guastalla. L’elenco dei numeri vincenti è stato diffuso in ordine crescente, dal più basso fino al più alto. I primi premi in paio sono una bici elettrica e una lavatrice. Ecco i numeri estratti: 387, 598, 619, 1221, 1639, 1784, 2398, 2517, 3628, 3716, 3753, 4014, 4596, 5984, 6516, 6708, 6913, 7577, 8008, 8190, 8196, 8397, 8666, 8756, 8885, 9294, 9766, 10314, 10559, 10718, 11057, 12125, 12776, 13068 (bici elettrica), 13192, 13366, 13748, 13772, 14025, 14257, 14292. Superata la quota di 14 mila biglietti distribuiti tra feste e negozi. Sono oltre cinquanta i premi messi in palio.