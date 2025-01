Estrema destra a Reggio. Fiore querela i consiglieri. Il sindaco: "Inaccettabile"

"Siamo qui per fare pulizia dei vecchi poteri, come Trump sta facendo negli Stati Uniti...". Il ritorno sulla scena politica del leader di Forza Nuova Roberto Fiore infiamma l’Emilia rossa (e non solo), da Ferrara a Reggio Emilia dove ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa ed è stato contestato dagli antagonisti e poi respinto a muso duro anche dal sindaco della città del Tricolore. "Le sue sono provocazioni, per noi però l’antifascismo non passa mai di moda", ha detto il primo cittadino Marco Massari.

A fine dicembre, Fiore si era presentato in terra estense per annunciare l’apertura di una sede del gruppo di estrema destra. Il consiglio comunale di Ferrara – all’unanimità (compresa l’amministrazione guidata dal leghista Alan Fabbri) – aveva respinto con una mozione di censura verso l’insediamento di "forze neofasciste". Fiore poi ha virato pure verso Reggio Emilia per ripartire nella ricostruzione di un partito che nelle ultime tornate elettorali Politiche ed Europee non è mai riuscito a raccogliere in nessun Comune il quorum delle firme utile a presentare una lista. "Apriremo una sede anche qui", aveva avvisato a margine proprio nella sua visita ferrarese. La levata di scudi reggiana non si è fatta attendere col consiglio comunale che ha fatto passare una mozione per dire "no" all’arrivo di Fn coi voti della coalizione di maggioranza a trazione centrosinistra (M5s compreso) oltre a Coalizione Civica, mentre il centrodestra si era espresso contro. Fiore, però, è passato al contrattacco, querelando per diffamazione i 22 consiglieri più il sindaco che hanno approvato il documento "perché, a differenza, di Ferrara – ha spiegato Fiore – hanno inserito nel testo la ‘dichiarazione antifascista’". Ossia una ‘clausola’ adottata dal Comune di Reggio nel 2019, che obbliga chi usufruisce di spazi sul territorio, a dichiararsi antifascista. Un documento che secondo Fiore "ravvisa l’ipotesi di violenza privata come recita una sentenza del tribunale di Parma di tre anni fa". Il Pd reggiano assicura che "pagherà le spese legali ai consiglieri", mentre ieri mattina all’arrivo di Fiore in città, si sono mossi i centri sociali Aq16/Casa Bettola/Città Migrante che hanno manifestato – tenuti a bada dalle forze dell’ordine – con cori e fumogeni "in difesa del municipio".

"Apriremo sedi in provincia e nella montagna abbandonata dalla politica", ha rilanciato Fiore che poi ha attaccato tutti. "Siamo indipendenti, non abbiamo rapporti né col centrosinistra né col centrodestra che riteniamo colpevoli ugualmente del disastro del Paese. Vogliamo entrare in Emilia-Romagna perché qui si sono annidati importanti poteri dal Dopoguerra in poi, dalle Brigate Rosse al Pci fino alla ‘ndrangheta collusa con la politica. Vogliamo fare pulizia. Le proteste? Basta con l’antifascismo ancorato al passato, le leggi Scelba e Mancino ormai non hanno più senso di esistere". A chi gli chiede se può dire di essere antifascista, risponde con un tetro: "Sono tutt’altro...".

Dura la replica del sindaco di Reggio, Massari: "Propagandare la cancellazione dei diritti delle persone è inaccettabile. Assurdo e grave parlare di legami tra Pd e ‘ndrangheta o della necessità di pulizia. Invettive che rispediamo al mittente perché prive di qualsiasi logica e riscontro. Siamo preoccupati per il possibile approdo di un’associazione che utilizza parole, simboli e icone che rimandano al periodo più buio della nostra storia. La tradizione della nostra città, medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, va preservata e difesa. Siamo orgogliosamente antifascisti, le leggi Scelba e Mancino sono capisaldi".