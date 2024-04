Estremisti cattolici a Reggio: "Pronti a messa riparatoria"

Il 25 aprile a Reggio il mondo cosiddetto cattolico tradizionalista-estremista si ritroverà per annunciare i dettagli della grande processione di riparazione – con sacerdoti e fedeli – che il Comitato Scopelli, insieme a molte sigle, sta organizzando per la mostra accusata di blasfema a Carpi (foto), spot dissacratori e vari Gay Pride. Già anni fa, dopo una fiaccolta pro Lgbtqi+ a Reggio, i tradizionalisti cattolici diedero vita ad una messa di riparazione per le vie della nostra città. "Non sarà solo un pomeriggio di conferenze e di formazione – si legge nel volantino – in cui constatare il tracollo del bergoglismo e il fallimento dell’ideologia neomodernista, ma anche un tentativo di osservare cosa ci attende, e di preparare gli anni a venire con un’attitudine militante".

L’evento si svolgerà nella cornice istituzionale dell’Hotel Mercure Astoria. Prenderanno la parola il giornalista Aldo Maria Valli, i docenti Corrado Gnerre, Martino Mora e Luca Fumagalli, il presidente della fondazione Pascendi ETS Piergiorgio Seveso, don Marco Laghi, sacerdote FSSPX e preside della Scuola San Pancrazio, l’avvocato Massimo Micaletti, Alain Escada di Civitas International (Francia), la storica Elena Bianchini Braglia, Monica Gibertoni di Monnicraft, l’esperto di comunicazione Corrado Ruini, il saggista Andrea Giacobazzi, Cristiano Lugli del Comitato di riparazione Beata Giovanna Scopelli, Lorenzo Roselli di Militia Christi.