Esulta solo il Bibbiano/San Polo: ora è terzo

Nei recuperi della 24esima giornata di Promozione esulta solo il Bibbiano/San Polo tra le reggiane, che nel girone A sale a quota 45 punti, al terzo posto a -7 dalla capolista Bobbiese. I ragazzi di mister Tedeschi hanno battuto per 3-1 il Carpaneto Chero (23), in trasferta. Vantaggio piacentino al 18’ con Di Mauro, poi il pari del Bibbiano con Formisano al 41’. Nella ripresa Cinquegrano (nella foto) sigla il sorpasso al 48’, e Gargiulo mette il sigillo al 78’.

Nello stesso girone buon pari per il Boretto (37) sul campo dell’Alsenese (27): i reggiani hanno giocato per un’ora in 10 (doppio giallo a Rocchi). Il finale è di 2-2: tutto nella ripresa. Prima l’autorete sfortunata di Hathaway che lancia i reggiani, ma poi ecco il pari locale col rigore di Luca Barbarini. Negli ultimi minuti succede di tutto: altro autogol, stavolta del Boretto, con sfortunato tocco di testa di Sassi, ma ci pensa Perlaza a fissare il pari.

Nel girone B recuperi sfortunati per le reggiane: perde in casa la Riese (40), che cede di misura alla Pieve Nonantola (46). L’uno a zero modenese porta la firma di Margotta, con un rigore alla mezz’ora. Epilogo simile per il Campagnola (48), che perde sempre in casa e sempre con una modenese, anche se parliamo della super capolista Atletic Cdr Mutina (61), capace di imporsi per 2-0. Seconda sconfitta di fila per i rosanero, che sono caduti sotto i colpi di Corbelli e Caselli.

Non solo recuperi, ma sono andati in scena anche i quarti di finale della coppa di Terza categoria, ovvero il Memorial Presidenti. Le squadre che hanno ottenuto l’accesso alle semifinali sono Vetto, Amici di Davide, Plaza e Gatta, che aveva superato a gennaio il Cadelbosco. Le altre tre hanno ottenuto il pass mercoledì; Vetto vittorioso per 3-0 sullo Sporting Tre Croci con Toni, Prampolini e Mistrali. Bella vittoria con tre gol anche per gli Amici di Davide: 3-1 sul campo del Fogliano con gol di Gaspari, Martinelli e Nuccini (per i locali Tabacco). Plaza vittorioso ai rigori sullo Sporting Cavriago: 1-1 nei 90’ (Sonko per lo Sporting, Casini per i nero arancio). Dopo i rigori, il 5-3 per il Plaza. Prossimamente si procederà coi sorteggi delle semifinali: giocherà in casa la prima sorteggiata, e si giocherà in gara secca con rigori in caso di parità nei 90’. In finale, invece, ci saranno anche gli eventuali supplementari.

g.m.