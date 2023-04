Eternit abbandonato in un campo

Brutta sorpresa in un campo collocato tra via Pascal e via Aderito Ferrari, una zona in espansione tra il Casale di Rivalta e Baragalla.

Un gruppo di cittadini si è accorto infatti che sul terreno sono stati depositati residui di materiale edile, tra cui lastre di Eternit sbriciolate e dunque molto pericolose per le nostre vie respiratorie.

Il materiale, ovviamente, va smaltito seguendo le procedure previste; e non è ammissibile che possa essere abbandonato in questo modo, nemmeno temporaneamente. Le autorità sono state informate per individuare i responsabili.