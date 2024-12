Etiopia, missione di Shashemene. Il rientro dei volontari del Gaom

È l’ora del rientro per i volontari del Gaom che all’inizio di novembre hanno raggiunto la missione di Shashemene in Etiopia. Uno solo, Elidio, è ancora in terra africana e vi rimarrà fino alla fine di gennaio, per prestare servizio in diverse località. Elidio è un tecnico e come tale segue diversi progetti di ristrutturazione, manutenzione e sviluppo tra le missioni di Shaashemene con il Gaom, Mokonissa e Boditti nel Wallaita, ad ovest del Paese e Addis Abeba presso le missioni delle suore di sant’Anna. Questo è il primo dei tre gruppi che tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 andranno a compiere la loro missione in Africa.

La prima spedizione era formata dai veterani Oriano ed Elidio, insieme a due giovani medici volontari: Federica di Cesena e Cecilia di Reggio Emilia. Con loro c’erano anche Enza e Gabriella, che per anni hanno lavorato presso l’ospedale missionario di Gambo insieme alle Missioni della Consolata e sono tornate dopo alcuni anni a visitare quei luoghi che sono rimasti nel loro cuore. Enza è biologa ed ha lavorato presso il laboratorio analisi di Gambo, mentre Gabriella, pediatra, ha gestito il reparto di pediatria costruito dal Gaom nel 1995. Tutto il gruppo ha potuto conoscere l’ultimo bambino entrato in Casa Famiglia, si tratta di Melekot, di soli 6 anni, poverissimo, proveniente dalla baraccopoli di Shashemene. Ha cominciato a frequentare l’asilo e sembra che si sia inserito bene con bambini della Casa.

"Tra i tanti lavori che il gruppo ha seguito, tra sisters De Foucauld per l’Extra Food, Casa Famiglia e Progetto Mariam – afferma il presidente del Gaom, Alberto Campari – i nostri volontari sono stati molto impegnati in vari progetti, soprattutto con bambini e ragazzi".

s.b.