Ettore Bassi è il sindaco pescatore

Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico è in programma "Il sindaco pescatore", con il noto attore Ettore Bassi, protagonista anche di numerose fiction tv di successo. Si racconta la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua vita l’impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone, con la sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l’inizio della sua carriera politica e i successi straordinari ottenuti nel Cilento nell’ottica del Bene Comune.

La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti. Più di cinquecento persone tra sindaci, amministratori locali e semplici cittadini il 10 febbraio 2018 hanno marciato per dire no alla archiviazione dell’inchiesta sull’ omicidio dell’ex sindaco di Pollica. Ettore Bassi interpreta la figura di questo "eroi dei tempi moderni", che si è schierato a favore della legalità, anche a costo della propria vita. Lo spettacolo vede la partecipazione di giovani allievi di NoveTeatro, la compagnia che allestisce la stagione del Pedrazzoli. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, con testi di Edoardo Erba e regia di Enrico Maria Lamanna, per la produzione di Michele Ido.

Per informazioni: tel. 331-4426784.