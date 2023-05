’Eureka! Funziona’, in gara a Frosinone il giocattolo dell’elementare don Borghi

Gli studenti della quinta A della scuola elementare Don Borghi di Correggio saranno protagonisti, mercoledì prossimo a Frosinone, dell’undicesima edizione di "Eureka! Funziona!", gara di costruzioni tecnologiche che educa i bambini all’imprenditorialità, nell’ambito degli Stati generali dell’orientamento di Confindustria. La manifestazione è organizzata da Federmeccanica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Nel Reggiano è stata coordinata da Unindustria. I ragazzi hanno inventato e realizzato un giocattolo che si muove utilizzando un kit formato da elastici, fili in metallo, dischi di cartone, asticelle di legno, palloncini, siringhe. Il giocattolo è accompagnato da un diario di bordo per raccontare le varie fasi del lavoro. Nel Reggiano hanno partecipato al progetto pure scuole di Reggio, Ligonchio, Ramiseto, Castelnovo Sotto, Sant’Ilario e Cavriago.