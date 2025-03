Europa e scenari futuri. Le parole di Bonaccini al parco San Rocco

Il pubblico vivace e partecipe, all’incontro di giovedì 20 al Parco San Rocco di Sant’Ilario, non è rimasto deluso dall’Europarlamentare e già Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che - assieme al segretario provinciale del PD Massimo Gazza e a quella di Sant’Ilario, Cecilia Bosio - ha fatto il punto sull’attuale, complicata, situazione del Vecchio Continente.

"O si pensa ad integrare la dotazione di mezzi e sistemi d’arma sotto un coordinamento europeo, riducendo sprechi e inefficienze, o saremo contrari al riarmo dei singoli Stati – ha affermato l’ex presidente della Regione –. Dobbiamo pensare anche a ridurre il divario sociale: i partiti sovranisti, come AfD in Germania, traggono consenso dalla crisi che colpisce i ceti popolari. Nel far rinascere la speranza e la consapevolezza che la cooperazione tra Paesi europei produce benessere e qualità di vita, c’è tutta la forza del lascito europeista e di libertà dei firmatari del manifesto di Ventotene. Un testo che rappresenta un pilastro dell’Europa e che questa destra, che vuole riscrivere la storia, vuole abbattere".