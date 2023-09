+Europa: "Pronti a sostenere il centrosinistra, se il candidato lo merita"

Liberi da qualunque "gioco di potere", "non garantiremo a prescindere il nostro appoggio alla futura coalizione di centrosinistra". A precisarlo subito è il gruppo di +Europa di Reggio Emilia, che si dichiara pronto a mettere in discussione il proprio sostegno "qualora ci si trovasse di fronte a un candidato sindaco “calato dall’alto” e che non corrisponda ai requisiti che noi consideriamo indispensabili". Le elezioni amministrative del 2024 rappresentano "un momento storico importante – prosegue il gruppo –. Si chiuderà il secondo mandato del Sindaco Luca Vecchi, che vede un nostro giudizio nel complesso positivo sul lavoro svolto".

Ciò detto, "pensiamo si debba dare un segnale netto di discontinuità culturale e metodologica, proponendo ai cittadini un nuovo progetto per Reggio Emilia" precisa +Europa, che vede e spera per la città un futuro "da protagonista nei prossimi scenari che si stanno determinando a livello nazionale ed Europeo". "Serviranno preparazione – puntualizza poi – ma anche entusiasmo, per gestire al meglio l’attuazione dei progetti Pnrr, che verranno avviati e realizzati nei prossimi anni".

"Il Partito Democratico ha avviato delle consultazioni con le forze sociali – aggiunge infine il gruppo –. Chiediamo pertanto che chi sarà indicato come candidato alle massime cariche istituzionali e amministrative condivida i valori fondanti del progetto politico di +Europa: l’europeismo, la lotta per diritti delle persone e dei cittadini, l’innovazione, la lotta ai sovranismi e ai populismi e la battaglia per uno sviluppo sostenibile che rafforzi il contrasto ai cambiamenti climatici". "Appoggeremo solo un nuovo progetto politico per Reggio – chiosa +Europa– che guardi al medio e lungo periodo, valorizzando le risorse del territorio e favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, in modo particolare con il contributo delle nuove generazioni".