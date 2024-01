Europa Verde e Possibile: "Altro che campo largo, mesi persi senza decidere"

Appare una forte delusione fra i rappresentanti reggiani di Europa Verde e Possibile, Duilio Cangiari e Alessandro Miglioli, di fronte agli sviluppi della situazione nel centrosinistra cittadino in vista delle elezioni amministrative.

"A parole – dicono Cangiari e Miglioli – si è dichiarato di voler costruire un campo largo, aprendo una nuova stagione in grado di contaminare il quadro politico, anche per il dopo Europee. Ma dopo alcuni positivi incontri iniziali, con larga partecipazione delle forze politiche interessate ad un percorso di comune confronto, hanno prevalso le vecchie logiche politiciste di corto respiro, gli accordi ristretti, i posizionamenti di questo contro quello, nomi buttati nella contesa più per confondere piuttosto che finalizzati a dare un contributo per costruire un nuovo progetto per la città – spiegano Cangiari e Miglioli –. Il tempo è passato e abbiamo assistito a un tira e molla che ha messo in luce un deficit diffuso di maturità politica".

E aggiungono: "Mesi persi senza decidere tra primarie sì e primarie no, ricerca di candidati unitari e inesorabili slittamenti dei tempi: il tutto con buona pace dei contenuti".

Europa Verde e Possibile riflettono di fronte ai problemi lamentati con priorità dai cittadini: sanità, sicurezza, trasporto pubblico, costi energetici per le famiglie, rette per le strutture… "Noi riteniamo – dicono Cangiari e Miglioli – che ridurre la discussione al candidato senza aprirsi a un ragionamento sul rinnovamento necessario sia stato e sia tutt’ora un errore, specialmente in una città che da sempre ha fatto della partecipazione e della discussione sulle cose da fare la propria cifra distintiva. Si tratta di valori e metodi che giustamente si pretende rimangano un patrimonio anche per il futuro. Crediamo inoltre che il tema del ricambio generazionale sia importante, ma che la discussione non possa esaurirsi a questo, vista come operazione salvifica e di cambiamento – incalzano –. Si tratta, piuttosto, di mettere in campo saperi e persone con competenze amministrative, con una buona conoscenza della città e con una indispensabile visione del suo futuro".