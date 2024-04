Europee, Forza Italia schiera Cenini. Tajani: "Sarà un cavallo di razza"

Il reggiano Antonio Cenini, 55 anni, si candida al Parlamento Europeo per Forza Italia. Si è presentato ieri ufficialmente al teatro Farnese di Parma, in una settimana tutta europea dedicata all’educazione e alla formazione, organizzata dallo stesso Cenini in qualità di presidente del consiglio delle Scuole Europee.

E ieri il grande ospite d’onore è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nonché leader degli Azzurri. "L’Italia nell’Europa di domani: al lavoro sulle sfide globali della sicurezza e della competitività", questo il titolo della lectio magistralis che Tajani ha tenuto dopo l’incontro con il “Board of Governors delle Scuole Europee”, costituito dai 37 delegati degli Stati Membri dell’Unione Europea, della Commissione europea, della Banca Centrale e delle principali agenzie comunitarie in occasione della presidenza italiana nell’anno scolastico 2023- 2024. "Un evento inedito e mai organizzato prima – ha detto Cenini – con oltre 200 docenti provenienti da ogni Paese membro dell’Unione Europea che ha preceduto l’annuale summit del Consiglio delle Scuole Europee". Nella settimana appena conclusa stati organizzati convegni, laboratori, tavoli di confronto tra esperti, docenti, intellettuali e autorità politiche istituzionali, nazionali e internazionali, per riflettere sulle buone pratiche adottate da un modello educativo innovativo caratterizzato da interculturalità, plurilinguismo, inclusività e sostenibilità, dove le classi stesse sono formate da allievi di culture e provenienze diverse.

Tajani poi ha annunciato che Cenini sarà uno dei candidati di Forza Italia (che è da sempre parte del Partito Popolare Europeo che dal ’99 detiene la maggioranza relativa all’Europarlamento) alle prossime Europe 2024, nella Circoscrizione Nord Est – Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. "A Bruxelles vogliamo mandare una delegazione di alto livello e cavalli di razza – ha detto il vicepremier –Servono volti con esperienza nelle istituzioni e nel mondo dell’impresa. E quindi avvezzi a lavorare a capo chino sui dossier. Meglio se civici, pescare anche fuori dal recinto degli elettori già mobilitati. E Antonio Cenini (primo a sinistra nella foto) ha tutte le carte in regola per esserlo".