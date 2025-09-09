Europei, il georgiano Burjanadze fa faville: "Non ho dimenticato l’amore di Reggio"

Si è purtroppo conclusa prima del previsto l’avventura agli Europei degli alfieri azzurri-reggiani che sono stati eliminati agli ottavi dalla Slovenia di uno strepitoso Luka Doncic. Sia Melli che Diouf hanno fatto il possibile per guidare la reazione dell’Italbasket, ma non è bastato. Il capitano ha difeso forte e infilato una tripla importantissima nella rimonta, mentre ‘Momo’ ha realizzato una schiacciata da applausi che ridato inerzia al team.

Chi invece ha scritto una pagina di storia di questa competizione è un altro ex biancorosso come Beqa Burjanadze. L’ala georgiana – in maglia una Hotels nella stagione 2022-2023 – ha infatti messo a segno un paio di triple importantissime nell’impresa della sua nazionale contro la favoritissima Francia. Anche da Reggio, attraverso i social, gli sono arrivati tanti attestati d’affetto e di stima per un giocatore che ha sempre lasciato tutto quel che aveva sul parquet.

"La mia esperienza lì da voi non è andata come avrei sperato, ma ho comunque un ricordo fantastico della città e della tifoseria che mi è sempre stata vicino – ha dichiarato – per fortuna quell’anno siamo comunque riusciti a salvarci. Vi seguo sempre e sono molto felice che la Pallacanestro Reggiana sia costantemente nell’elite del basket italiano. Non dimenticherò ami l’amore e la passione dei vostri tifosi nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia".

Una passione e un impegno che lo stesso Burjanadze non ha mai fatto mancare e che domani, alle 16, dovrà guidarlo ad un’altra impresa. Sul cammino della nazionale georgiana, ai quarti di finale, c’è la Finlandia di Lauri Markkanen: altra outsider di questo Eurobasket che ha eliminato la Serbia. Sarà una sfida dall’alto contenuto emotivo perché nessuna della due squadre coinvolte ha mai raggiunto queste vette. E invece il basket regala sempre sorprese. In palio c’è la possibilità di giocarsi una medaglia: dinamica impensabile fino a pochi giorni fa.

Nel frattempo arrivano le indicazioni per la consegna del ‘Premio Reverberi’. La cerimonia di consegna si terrà domenica alle ore 19 al Cinema Teatro Eden di Puianello e sarà presentata dalla giornalista Giulia Cicchinè. Questi gli Oscar del Basket che fanno riferimento alla stagione appena concluso. MVP maschile: Alessandro Pajola. MVP femminile: Cecilia Zandalasini. MVP maschile under 22: Saliou Niang. MVP femminile under 22: Arianna Arado. Miglior allenatore maschile: Giuseppe Poeta. Miglior allenatore femminile: Andrea Capobianco. Miglior arbitro: Carmelo Paternicò. Protagonista dello sport: Marco Belinelli. Premio basket & solidarietà: Amani Education ODV (Giampaolo Ricci). Premio "Giacomo Piccinini": Pallacanestro Reggiana Under 17.