Eutanasia di massa dei disabili attuata dai nazisti. Successo per la mostra Aktion T4 in centro

Sta ottenendo successo la mostra Aktion T4, aperta fino a sabato nel cortile interno di palazzo ducale, in centro a Guastalla, con ingresso libero. L’esposizione di foto e documentazione varia intende ricordare un’altra pagina buia e poco conosciuta della violenza nazista. Aktion T4 è il progetto di eutanasia di massa delle persone con disabilità. Il Terzo Reich provocò la morte di almeno 70mila cittadini disabili in Germania. Dal 1939 il programma ebbe luogo con soppressioni organizzate e compiute sistematicamente negli ospedali e in una campagna segreta da parte dei medici. Aktion T4 trovò larga applicazione pure in Italia. Si stima che le vittime furono più di 300mila. La mostra è aperta anche a visite guidate per le scuole. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Anffas e dall’Anpi, con il patrocinio della locale amministrazione comunale e dell’Unione Bassa Reggiana, per illustrare una pagina storica drammatica ma non particolarmente conosciuta. Già una quindicina d’anni fa questa esposizione itinerante era stata proposta a Guastalla, con numerosi visitatori tra fotografie, documentazione e testi. Per informazioni e visite guidate: tel. 339-8396010.