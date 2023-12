Evacuata una palazzina

Vigili del fuoco e tecnici i Ireti sono intervenuti l’altra sera in via Leopardi a Guastalla per una fuga di gas. Ed è stato necessario evacuare precauzionalmente una palazzina con tre alloggi in attesa di risolvere il problema. Verso le 21 è stato segnalato odore di gas da un residente in zona che stava rientrando a casa con le pizze della cena.Sono intervenuti i vigili del fuoco. Immediata la richiesta di intervento dei tecnici di Ireti. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco hanno fatto uscire i residenti dalle loro abitazioni, delimitando l’area con il nastro bianco e rosso. Solo al termine delle operazioni, in tarda serata, c’è stata la possibilità per i residenti di rientrare nelle abitazioni. L’edificio in questione in questo periodo è interessato da lavori di sistemazione edilizia, ma che risultano totalmente estranei al problema verificatosi alla condotta del gas. I residenti hanno trascorso parte della serata al freddo, protetti nelle loro auto, in attesa di rientrare negli alloggi.