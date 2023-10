Evade dagli arresti domiciliari: "No, era al pronto soccorso"

Non fu un’uscita ingiustificata, ma dovuta alla necessità di sottoporsi a una visita medica: è quanto ha stabilito il giudice Luigi Tirone che ha assolto un uomo di 34 anni dall’accusa di evasione.

Lui era stato posto ai domiciliari per il reato di spaccio di stupefacenti. Si trattava di una misura precautelare: il giovane era ancora in attesa di comparire davanti al tribunale per sottoporsi alla convalida dell’arresto e al giudizio direttissimo.

Ma era stato sorpreso fuori casa: un allontanamento che era stato ritenuto immotivato, dato che lui aveva chiamato il 113 soltanto due ore dopo essere uscito da casa, per dire di essere andato al pronto soccorso dopo una caduta.

Per quest’episodio, avvenuto il 30 settembre 2019, era finito a processo: l’avvocato difensore Costantino Diana ha chiesto l’assoluzione sostenendo che non si fosse trattato di una trasgressione e ha dimostrato, attraverso una testimonianza e portando documenti, che il 34enne era andato all’ospedale perché si era rotto un piede durante una crisi di astinenza.

al.cod.