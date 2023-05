Evade dagli arresti domiciliari per rubare vino in un ristorante

Si trovava agli arresti domiciliari per altri reati. Ma un mese fa, secondo l’accusa, sarebbe uscito di casa, senza autorizzazione, per recarsi a rubare in un ristorante di Campagnola. E per lui, dopo essere stato denunciato per furto aggravato, è scattata anche la revoca dei benefici di legge, con i carabinieri che lo hanno raggiunto per trasferirlo in carcere. Dunque, oltre ai guai giudiziari per il furto, è stata inasprita la misura cautelare per un quarantenne di origine straniera, abitante a Novellara, accusato di essere evaso dagli arresti domiciliari per recarsi a rubare a Campagnola.

Secondo le indagini, favorite anche dalla videosorveglianza del locale, il quarantenne avrebbe forzato una porta di sicurezza per poi puntare al denaro del fondo cassa (per un bottino di 450 euro), oltre a quattro bottiglie di vino molto pregiato e di elevato valore commerciale.

Alcune ore dopo la titolare del ristorante, arrivando sul posto, si era accorta dell’intrusione, presentando formale querela alla caserma dei carabinieri del paese. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza si è arrivati a identificare il presunto autore del furto, lo stesso che per i suoi guai giudiziari risultava essere già noto alle forze dell’ordine. E’ stato dunque denunciato, oltre che portato in carcere dopo la revoca dei benefici di legge. Ora si trova in cella, a disposizione dell’autorità giudiziaria.