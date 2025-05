Evade dagli arresti domiciliari. Trovato ubriaco al bar

Doveva restare in casa, agli arresti domiciliari, per espiare una condanna a quasi tre anni di reclusione in seguito a una rapina in una tabaccheria messa a segno nel gennaio 2024 a Caprara di Campegine. Il provvedimento del giudice prevede la possibilità di uscire di casa solo due ore al mattino e altrettante nel pomeriggio. Ma l’altra notte, un uomo di 34 anni, abitante a Guastalla, è stato identificato dai carabinieri del Radiomobile in un bar a Boretto, in compagnia di un amico, entrambi visibilmente in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, con il suo atteggiamento, stava impedendo ai titolari del bar di chiudere l’esercizio pubblico. Proprio per questo comportamento sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il disturbo arrecato al bar.

I carabinieri lo hanno riconosciuto e poi identificato formalmente, confermando il reato di evasione, per il quale è stato denunciato alla magistratura. In virtù di questa violazione, il 34enne rischia ora di vedersi revocare i domiciliari, con la prospettiva di finire in carcere per espiare la pena detentiva legata alla condanna.