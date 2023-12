Evade dai domiciliari: condannato a 6 mesi

Era risultato essere nel cortile accanto alla sua abitazione, dove era sceso per aiutare il padre a scaricare alcuni oggetti dall’auto. Poi si era intrattenuto al telefono con la fidanzata. Una ’leggerezza’ che è costata una condanna a sei mesi di reclusione per un uomo di origine straniera, residente a Correggio, che al momento della contestazione era agli arresti domiciliari per questioni di droga avvenuti nel Modenese. Dunque, ad eccezione degli orari espressamente indicati per recarsi al lavoro, non poteva uscire di casa. E neppure poteva trovarsi in quel momento in cortile. Ieri pomeriggio in tribunale a Reggio l’uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione.

L’avvocato Flavia Sandoni, del Foro di Modena, ha cercato di fare emergere il fatto che il suo assistito non si era allontanato dal luogo indicato, essendo solo sceso in cortile, sempre in prossimità del domicilio. Il pubblico ministero ha richiesto la condanna a un anno di reclusione. Alla fine il giudice Giovanni Ghini ha deciso per la condanna a sei mesi di reclusione. La difesa ora attende le motivazioni della sentenza per valutare se presentare o meno un eventuale ricorso in Appello.

La violazione legata agli arresti domiciliari era avvenuta lo scorso agosto. Violazione che era stata rilevata dai carabinieri, provvedendo all’arresto per il reato di evasione. All’udienza di convalida dell’arresto, il giudice non aveva applicato ulteriori misure cautelari, fissando però la nuova udienza, che si è svolta ieri in tribunale.

Antonio Lecci