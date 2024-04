Evade dai domiciliari di notte. Arresto convalidato per il 36enne

Arresto convalidato dal giudice Silvia Guareschi, la quale ha però respinto la richiesta della pubblica accusa degli arresti domiciliari, ordinando la scarcerazione dell’imputato, rimesso in libertà, ma con gli atti che vengono trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per la competenza dell’esecuzione del provvedimento. È l’esito dell’udienza di ieri in tribunale a Reggio per un uomo di 36 anni, residente in città, arrestato lo scorso fine settimana a Villanova di Reggiolo, dove si trovava in piena notte. Ai carabinieri che hanno eseguito il controllo risultava che il 36enne fosse ai domiciliari per scontare una condanna per una tentata rapina avvenuta cinque anni fa, con permesso di uscire solo due ore al mattino e altre due al pomeriggio. Difeso dall’avvocato Erica Romani, l’uomo ha spiegato di essere stato fuori casa per motivi di lavoro, dichiarando inoltre come ci fosse un’autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza che avrebbe permesso di uscire dall’abitazione, dimostrando come fosse impegnato per lavoro. Ora si tratta di comprendere bene il contenuto dell’ordinanza dell’autorità giudiziaria, per chiarire le limitazioni alla libertà dell’indagato, allo scopo di evitare ulteriori possibili comportamenti illeciti legati ai benefici di legge concessi per l’espiazione della condanna per la tentata rapina.