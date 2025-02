Evade dai domiciliari e dà di matto

Evade dagli arresti domiciliari, ha rubato un telefonino e poi ha tentato di aggredire gli agenti della polizia. Un 40enne marocchino è stato denunciato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto ieri notte. Le Volanti sono state allertate per la segnalazione di un furto di uno smartphone ai danni di un uomo straniero, nei pressi di via Matteotti. La vittima ha descritto il ladro permettendo ai poliziotti di intercettarlo poco dopo in via Tondelli, in zona stazione, nonostante si fosse disfatto di alcuni indumenti per non essere individuato. Fermato e identificato, è risultato essere già noto per numerosi precedenti anche recenti per reati contro la persona e il patrimonio. E su di lui pendeva la misura cautelare dei domiciliari. Durante la perquisizione, nonostante non venisse trovato in possesso del telefonino, è andato in escandescenza, insultando e minacciando gli agenti per poi tentare di colpirli con calci e pugni. Immobilizzato, è stato portato in questura. Ma durante il tragitto, ha cercato di danneggiare i finestrini dell’auto di servizio. L’uomo è stato riportato infine nella sua abitazione ai domiciliari, ma ora il giudice potrebbe decidere di inasprire la misura e mandarlo in carcere.