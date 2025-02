Evade dai domiciliari e dà fuoco a un’auto: denunciato

È accusato di aver incendiato l’autovettura di un residente nel quartiere dove abita. E per appiccare il rogo si è messo ulteriormente nei guai, visto che è evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto al momento dei fatti, avvenuti una settimana fa in centro a Novellara. Dunque, per un settantenne, già ben noto alle forze dell’ordine, è scattata la doppia denuncia: per danneggiamento a seguito di incendio e pure per l’evasione. Da subito si erano avuti sospetti ben precisi sulle cause dell’incendio di un’auto nel cortile di una palazzina in centro a Novellara. E anche sull’identità del presunto piromane i residenti in zona avevano fornito immediati elementi ai carabinieri. L’uomo era stato notato nella zona del rogo, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Avrebbe pure ammesso di aver appiccato le fiamme, con accanto a lui pezzi di legno diventati carboni ardenti. I vigili del fuoco hanno poi domato il rogo. Il settantenne avrebbe messo cartoni incendiati sulla cappotta dell’auto, per poi gettarne altri nell’abitacolo. Il proprietario della vettura, subito rintracciato, si è poi recato in caserma per sporgere formale querela. Grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti, i carabinieri di Novellara hanno denunciato il settantenne, che così aggiunge a suo carico ulteriori guai con la giustizia.

Antonio Lecci