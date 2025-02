Evade dai domiciliari e incendia un’auto. Settantenne in carcere

Sottoposto agli arresti domiciliari, un uomo di 72 anni, condannato per atti persecutori ed evasione, è stato riportato in cella dopo che il 10 febbraio non solo è uscito di casa, in centro a Novellara, ma in stato di ebbrezza alcolica ha pure incendiato un’auto in sosta nel cortile del condominio. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, mentre per il 72enne sono scattate le denunce. Di fronte a questo episodio, la Procura ha segnalato i fatti al Magistrato di sorveglianza del tribunale reggiano, il quale ha disposto la sospensione provvisoria dei benefici di legge, ordinando il trasferimento in carcere dell’uomo, condannato nel marzo dello scorso anno a una pena detentiva di un anno e quattro mesi.

I carabinieri di Novellara hanno eseguito il provvedimento. Col rischio di un peggioramento della situazione giudiziaria dell’uomo, per le accuse dell’evasione, del rogo doloso dell’auto, ma anche di un altro incendio di un bancale e di altri oggetti avvenuto nei giorni scorsi – di cui il Carlino si è occupato – nei pressi della sua abitazione, sempre mentre doveva restare a casa in virtù degli arresti domiciliari.