Evade dai domiciliari. Il giudice dispone il ritorno in carcere

Evade dagli arresti domiciliari e per lui si spalancano nuovamente le porte del carcere. Gli agenti del nucleo antidegrado della polizia locale hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Reggio nei confronti di un 22enne che era finito in carcere a seguito di un’indagine dello stesso nucleo, per una rapina avvenuta nel 2022; al giovane erano stati concessi i domiciliari dal giugno scorso. Ma durante un controllo del 18 ottobre scorso non è stato trovato a casa.