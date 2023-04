Evade dai domiciliari per accudire la compagna

Non aveva rispettato il diktat degli arresti domiciliari per poter accudire la compagna che era appena rientrata dall’ospedale. Ma la bontà del gesto non gli ha evitato di tornare in arresto. Anche se poi l’autorità giudiziaria ha deciso per il ripristino della stessa misura: gli arresti domiciliari. L’intervento della polizia era stato richiesto da una persona che nella notte tra giovedì e venerdì aveva notato la presenza dell’uomo a Gaida, nonostante gli arresti domiciliari. Prontamente gli agenti sono intervenuti e lo hanno trovato in casa della compagna. Fin da subito l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, riferendo di trovarsi lì in quanto la sua compagna, nella mattinata appena trascorsa, si era sottoposta ad una visita medico-sanitaria, come si poteva effettivamente accertare dalla documentazione medica esibita.