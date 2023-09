Evade dai domiciliari per comprare droga Finisce in carcere

Lui, Massimiliano Perego, 43 anni, residente in città, si trovava agli arresti domiciliari, disposti il 10 agosto dal tribunale di Parma, a seguito di un furto messo a segno al ‘Bimbostore’ in via Emilio Lepido. Ma lunedì i carabinieri reggiani lo hanno scoperto fuori casa e lo hanno arrestato in flagranza poco dopo le 15. Per lui è stata formulata l’ipotesi di reato di evasione. Comparso ieri davanti al giudice Michela Caputo per la direttissima, ha ammesso la propria responsabilità. Ha raccontato che alla moglie aveva detto che sarebbe uscito per comprare le sigarette, ma che poi aveva acquistato due palline di cocaina (è stato denunciato per uso personale di droga). Alla luce dei precedenti – risulta che abbia trasgredito anche prescrizioni riguardanti una misura di prevenzione – il pm Maria Rita Pantani ha chiesto la custodia cautelare in carcere. L’avvocato difensore Mario Di Frenna si è opposto. Il giudice lo ha rimesso in libertà, ma Perego è andato ugualmente in carcere in virtù di una decisione del tribunale di Parma, che martedì ha aggravato la misura a suo carico. al.cod.