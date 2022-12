Reggio Emilia, evade dai domiciliari per trascorrere il Natale coi familiari

La caserma di San Martino in Rio

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 30 dicembre 2022 - Arrestato con un complice il 30 settembre scorso per una rapina ai danni di una sala slot a Fisciano, in provincia di Salerno, a metà novembre aveva ottenuto gli arresti domiciliari in Campania, da dove però era evaso un paio di settimane dopo, rendendosi irreperibile. Si è presentato ieri mattina alla caserma di San Martino in Rio, il 31enne protagonista della vicenda, dichiarando di essere evaso dai domiciliari. Appurata la veridicità dei fatti, i militari reggiani hanno dichiarato l’uomo in arresto, a disposizione del giudice. Pare sia evaso per poter trascorrere le festività natalizie con i familiari, che risiedono nel Reggiano. Il 31enne era stato arrestato per una rapina a una sala slot, usando una mazza da baseball per minacciare la dipendente presente nel locale in Campania. In poche ore i carabinieri avevano risolto il caso, arrestando i due presunti autori della rapina. Il 31enne era stato posto ai domiciliari, da dove però è fuggito. L’uomo già nel 2011 era stato coinvolto in un fatto di cronaca avvenuto nel Reggiano, facendo parte di una banda specializzata nei colpi ai danni di baristi, tabaccai ed edicolanti. Curiosamente i componenti della banda indossavano le maschere di “Scary movie”. Una scia di rapine in formato “hollywoodiano” che furono interrotte dai carabinieri di Correggio, i quali beccarono i rapinatori letteralmente con le mani nel sacco, mentre grattavano i “Gratta e vinci” frutto dell’ultima scorribanda.