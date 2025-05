Evade dai domiciliari per ubriacarsi in un bar

Boretto (Reggio Emilia), 15 maggio 2025 - Condannato a circa tre anni di reclusione per una rapina messa a segno in una tabaccheria a Caprara di Campegine, nel gennaio dello scorso anno, un uomo di 34 anni è stato posto agli arresti domiciliari, con autorizzazione a uscire di casa solo due ore al mattino e due al pomeriggio. Ma lunedì scorso è stato sorpreso in un bar in centro a Boretto, in stato di ebbrezza alcolica, oltretutto con un atteggiamento che stava impedendo ai titolari del bar di chiudere l’esercizio pubblico. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Guastalla che, una volta scoperto il provvedimento di arresto, hanno denunciato l’uomo per evasione. Si tratta di un uomo di 34 anni, abitante a Guastalla, che ora, in virtù di questa violazione, rischia di vedersi revocare i domiciliari, con la prospettiva di finire in carcere per espiare la pena detentiva. I carabinieri hanno trovato sul posto due uomini in stato di alterazione per abuso di alcolici. Il 34enne è stato subito riconosciuto e sottoposto all’accertamento, che ha confermato l’evasione, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.