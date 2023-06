Evade dai domiciliari Scoperto, accusa malore

Sarebbe stata la fine della relazione sentimentale a trasformare l’uomo in un "incubo" per la sua ex compagna, residente nella Bassa Reggiana.

Lui, campano sulla quarantina, non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale, decisa dalla donna alla fine dello scorso anno a causa delle frequenti liti di coppia. Lei aveva poi avviato una relazione con un altro uomo. Una scelta che ha scatenato la reazione dell’ex fidanzato, il quale avrebbe iniziato a molestare e minacciare la sua ex fidanzata, tanto da procurarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando timore per la propria incolumità. Tanto che la vittima di queste "persecuzioni", era stata costretta pure a bloccare il suo contatto su WhatsApp, facendosi prescrivere dal medico degli ansiolitici per poter favorire uno stato di maggiore tranquillità.

L’uomo si era presentato sul luogo di lavoro della donna chiedendo di parlarle, inviando insistenti messaggi, seguendola negli spostamenti. E in un’occasione aggredendo il nuovo fidanzato della donna e pure il padre di lei: "Io mi faccio trent’anni ma ti ammazzo, "giuro che ti ammazzo", una delle frasi di minaccia. Per questi motivi la Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del presunto stalker, costretto a restare tra le pareti domestiche, fino ad eventuali nuove disposizioni dell’autorità giudiziaria.

L’altra notte l’uomo è stato però notato fuori casa, a Castelnovo Sotto, e fermato dai carabinieri per evasione.

Portato in caserma a Guastalla, è stato colto da lieve malore, con intervento sul posto del personale sanitario, senza però la necessità di un trasferimento in ospedale.

Antonio Lecci