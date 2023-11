Evade e fa razzia al supermercato: una 46enne denunciata

Non solo ha violato gli arresti domiciliari, ha anche tentato di rubare quasi 300 euro di merce da un supermercato. Così una donna, 46 anni, già nota alle forze dell’ordine, domenica 12 novembre è stata denunciata per furto aggravato ed evasione. Gli agenti l’hanno poi riportata a casa, per ripristinare la misura della detenzione domiciliare.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, in un noto centro commerciale di via Kennedy. La donna è entrata nel supermercato e ha iniziato a fare razzia di prodotti, poi riposti una borsa che aveva con sé, e ha provato ad allontanarsi senza farsi notare passando dalla corsia di uscita senza acquisti.

Gli addetti alla sicurezza però l’avevano notata eccome, e hanno chiamato la polizia. Nella borsa della donna sono stati trovati, e poi restituiti, prodotti per un totale di 228 euro.

Tutto questo è avvenuto in una fascia oraria in cui, a voler rispettare gli arresti domiciliari, la 46enne sarebbe dovuta rimanere a casa. In virtàù di quanto riscontrato, la donna è stata quindi denunciata sia per furto che per evasione.