Evade per andare in discoteca. Gli trovano cocaina e un proiettile

Non ha resistito al richiamo della notte e della musica, ma la bravata gli è costata cara. Un 18enne di Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine, è finito di nuovo nei guai dopo aver deciso di lasciare la sua abitazione – dov’era ai domiciliari – per trascorrere qualche ora in discoteca a Misano. Il ragazzo, nella notte del 20 agosto, si è fatto sorprendere nei pressi della disco. Verso le tre del mattino la pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Riccione lo ha notato aggirarsi nei dintorni del locale. Alla vista dei lampeggianti, il giovane ha provato a defilarsi, cercando rifugio in una zona buia accanto alla discoteca. Una mossa maldestra che non è passata inosservata.

I militari lo hanno fermato per un controllo e in pochi istanti è emersa la verità: il ragazzo non avrebbe dovuto trovarsi lì, ma a casa sua, a Reggio Emilia, agli arresti domiciliari. Nessuna autorizzazione, nessun permesso, solo la voglia di ballare e di fare una serata. Non bastasse, era anche sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal questore della sua città lo scorso febbraio. La situazione è peggiorata quando, durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato addosso al 18enne un involucro con 0,21 grammi di cocaina e, soprattutto, un proiettile nascosto nell’orlo dei pantaloni. Una scoperta che ha reso la sua posizione ancora più delicata, trattandosi di munizionamento detenuto senza alcun titolo e aggravato dalla misura di prevenzione in corso. Per lui è scattato immediatamente l’arresto in flagranza per evasione dai domiciliari, la denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di munizioni e la segnalazione in Prefettura per il possesso di stupefacenti. Su disposizione della Procura il giovane è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri in attesa del giudizio direttissimo che si è svolto ieri mattina in tribunale a Rimini.