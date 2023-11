Evade più volte: a processo

Molteplici episodi di evasione dagli arresti domiciliari: alla prima, avvenuta il 25 agosto 2018, ne sono seguite altre (più di cinque). Lei è una donna 40enne che era stata sottoposta alla misura a Reggio, dove abita, su disposizione del tribunale di Parma, per una rapina avvenuta in quella città. Per alcuni singoli casi di evasione lei è già stata condannata. Davanti al giudice Silvia Semprini, nei giorni scorsi la donna si trovava di nuovo a dover rispondere del reato. L’avvocato difensore Federico Bertani intende però dimostrare che in realtà si sia trattato di un unico episodio, facendo valere il principio del ‘ne bis in idem’, cioè che nessuno può essere sottoposto per più di una volta a un processo penale, per il medesimo fatto, a seguito di una sentenza definitiva: "La Cassazione ha stabilito che, in caso di plurime evasioni, è onere non dell’imputato, ma della Procura dimostrare sia l’allontanamento sia il rientro in casa. Anche di recente il giudice Matteo Gambarati ha accolto questa tesi". Il processo proseguirà in febbraio.

