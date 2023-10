Evade un milione di tasse in 5 anni. L’indagine della Guardia di Finanza partita dal traffico di esseri umani

di Francesca Chilloni

Un traffico di esseri umani che aveva in Luzzara un punto di transito. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza di Reggio, ha portato alla denuncia di un 21enne pakistano che forniva una base sicura ai clandestini, ma anche ad identificare un evasore seriale, anch’egli pakistano, proprietario di beni immobili gestiti in nero, e ad accertare a suo carico una evasione fiscale per quasi un milione di euro. È quanto scoperto nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2022 dalla Tenenza di Guastalla, che univa il controllo del territorio al contrasto all’economia illegale.

A pochi chilometri dall’azienda agricola dove il 30 aprile 2021 veniva uccisa la 18enne Saman Abbas, "rea" di aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan, le Fiamme Gialle avevano condotto una serie di verifiche che hanno consentito di incastrare un pakistano di 21 anni ora accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In un appartamento a Luzzara nel luglio 2022 infatti erano stati scoperti otto indiani tra i 25 e 35 anni senza alcun documento, presenti illegalmente in Italia. Erano stipati in poche stanze, dormivano su materassi appoggiati per terra o su vecchie reti, con gli abiti ammassati in scatoloni di cartone e altri oggetti personali dentro a borsoni di plastica. L’alloggio - secondo i finanzieri - non era la destinazione finale dei clandestini indiani ma solo un luogo di transito verso la Spagna o il Portogallo. Il proprietario - che abitava nello stesso appartamento - era denunciato, gli 8 indiani espulsi e l’immobile posto sotto sequestro.

L’indagine si è poi allargata per cercare di incastrare le persone che avevano organizzato e gestito il trasporto dei clandestini in Italia. Dopo un anno di accertamenti, i finanzieri sono riusciti ad identificare un ulteriore pakistano che commetteva illeciti. Sarebbe sì estraneo ai reati legati l’immigrazione clandestina, ma viene considerato un "evasore fiscale seriale". In circa 5 anni, dal 2017 al 2022, sarebbe riuscito ad evadere per un milione di euro. La Finanza è arrivata a questa contestazione analizzando l’assoluta disparità tra i beni immobiliari riconducibili al pakistano e la sua posizione fiscale modesta come ufficialmente era presente nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. A causa della maxi evasione e le ricadute sia penali che tributarie, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per "dichiarazione infedele", punita con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.